Тагильчане начали подавать заявления на новые выплаты для детей с 8 до 17 лет

имущество семьи не больше установленного перечня (суммарная площадь находящегося в собственности у членов семьи имущества не превышает 24 квадратных метра на человека; не более одного садового дома и земельный участок не более 0,25 га в городе и 1 га в сельской местности; одно транспортное средство). Исключения в данном случае даются многодетным и семьям, на попечении которых есть дети-инвалиды;