Тагильчане начали подавать заявления на новые выплаты для детей с 8 до 17 лет

Тагильчане начали подавать заявления на новые выплаты для детей с 8 до 17 лет
Тагильчане начали подавать заявления на новые выплаты для детей с 8 до 17 лет
Сегодня, 13:13ОбществоФото: TagilCity.ru
На «Госуслугах» начался прием заявлений на выплаты от государства пособий на детей. Тагильчане начали подавать первые заявки.

Заявления на выплаты принимаются Пенсионным фондом России на сайте «Госуслуги». Размер пособия, которое получат в случае одобрения жители Нижнего Тагила составит от 6 тысяч 434,5 рублей до 12 тысяч 869 рублей — от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума в регионе на ребенка.

Для получения пособия семья должна соответствовать следующим критериям:

  • возраст ребенка должен быть от 8 до 17 лет;
  • у ребенка должно быть российское гражданство;
  • ребенок должен постоянно проживать на территории России;
  • среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в Свердловской области (для трудоспособного населения — 13 379 рублей, для пенсионеров — 10 556 рублей, для детей — 12 869 рублей);
  • имущество семьи не больше установленного перечня (суммарная площадь находящегося в собственности у членов семьи имущества не превышает 24 квадратных метра на человека; не более одного садового дома и земельный участок не более 0,25 га в городе и 1 га в сельской местности; одно транспортное средство). Исключения в данном случае даются многодетным и семьям, на попечении которых есть дети-инвалиды;
  • у членов семьи есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия (среди уважительных причин — статус безработного до полугода за период расчета, уход за ребенком до трех лет, за ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, непрерывное лечение свыше трех месяцев, лишение свободы или нахождение под стражей, три месяца после освобождения, получение образования по очной форме лицами до 23 лет).
Фото:скриншот сайта "Госуслуги"

В расчет будет браться среднедушевой доход семьи за предыдущие 12 месяцев, предшествующих четырем месяцам до месяца обращения. Например, если тагильчанин подаст заявление в мае 2022 года, будут учитываться его доходы с января по декабрь 2021 года.

Для расчета дохода членов семьи по новым правилам были исключены средства господдержки, а также имущество, которое находится под арестом или в розыске.

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