Тагильчане начали подавать заявления на новые выплаты для детей с 8 до 17 лет

Заявления на выплаты принимаются Пенсионным фондом России на сайте «Госуслуги». Размер пособия, которое получат в случае одобрения жители Нижнего Тагила составит от 6 тысяч 434,5 рублей до 12 тысяч 869 рублей — от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума в регионе на ребенка.
Для получения пособия семья должна соответствовать следующим критериям:
В расчет будет браться среднедушевой доход семьи за предыдущие 12 месяцев, предшествующих четырем месяцам до месяца обращения. Например, если тагильчанин подаст заявление в мае 2022 года, будут учитываться его доходы с января по декабрь 2021 года.
Для расчета дохода членов семьи по новым правилам были исключены средства господдержки, а также имущество, которое находится под арестом или в розыске.