«Универсальный полицейский»: некомплект участковых в Тагиле вырос в 20 раз за 6 лет

Приходится иногда выполнять работу инспекторов по делам несовершеннолетних, потому что там тоже очень сильный некомплект, и в эти моменты, когда ты приходишь в чужую семью и работаешь с детьми — рассказываешь им, как нужно себя вести, почему нужно слушаться родителей, почему нельзя воровать и совершать какие-то противоправные действия, ты понимаешь, что с твоими детьми эту беседу ты не провёл. Потому что тебя просто не бывает дома. Вот тогда опускаются руки и хочется бросить все и уйти, пропадает желание служить, говорит Виктор.