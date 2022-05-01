В Качканаре подросток надругался над шестилетним братом

В управлении СК РФ по Свердловской области происшествие пока не комментируют. По данным «КП-Екатеринбург», 29 апреля в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что 25 апреля ее сын совершил насилие над младшим братом. Пострадавшему мальчику шесть лет. Виновный признался в содеянном.