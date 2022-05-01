В Качканаре подросток надругался над шестилетним братом

В Качканаре подросток надругался над шестилетним братом
В Качканаре подросток надругался над шестилетним братом
Сегодня, 15:51ОбществоФото: pixabay.com
В Качканаре подросток изнасиловал младшего брата. В Следственном комитете уже расследуют это дело.

СК Качканара расследует дело о насилии 15-летнего подростка над своим 6-летним братом. Заявление в полицию написала мать мальчиков.

В управлении СК РФ по Свердловской области происшествие пока не комментируют. По данным «КП-Екатеринбург», 29 апреля в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что 25 апреля ее сын совершил насилие над младшим братом. Пострадавшему мальчику шесть лет. Виновный признался в содеянном.

Сотрудники городского управления СК РФ возбудили уголовное дело по статье о насилии.

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