Дети-пассажиры чаще получают травмы летом

Но некоторые родители всё ещё относятся к перевозке ребёнка в автомобиле формально. Так, накануне в Нижнем Тагиле в ДТП пострадал 9-тилетний мальчик. Родители пристегнули его ремнём, вместо того, чтобы перевозить в автокресле. В результате ребёнок получил травму живота. Дети до 12-ти лет обязательно должны сидеть в специальном удерживающем устройстве, настаивает инспектор по пропаганде нижнетагильской ГИБДД Элина Благинина. По Европейской классификации все автокресла разделяются на пять групп, в зависимости от веса ребенка. Пластиковые каркасы кресел, по мнению экспертов, менее надежны по сравнению с металлическими. Материал обивки должен пропускать воздух и влагу, а конструкция спинки подушки - обеспечивать вентиляцию. Всегда обращайте внимание на спинку — она должна быть выше головы ребенка. У тех кресел, в которых ребенок фиксируется штатным инерционным ремнем автомобиля, должны быть направляющие, которые регулируют высоту диагональной лямки ремня над плечом ребенка. Чем круче поднимается вверх лямка ремня, тем лучше. И, наконец, вопрос цены. Хорошее детское автокресло стоит недешево, однако это в первую очередь гарантия безопасности.