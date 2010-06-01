Два лучших педагога г. Нижний Тагил получат премии от государства
1 июня 2010, 16:49ОбществоArtem
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Два тагильских педагога в числе победителей конкурса лучших учителей, который проводился в рамках нацпроекта «Образование».
В списке победителей 26 педагогов Свердловской области, значительная часть – 11 – из Екатеринбурга. Нижний Тагил в нем представляют Ольга Масленникова, учитель начальной школы № 43 и преподаватель биологии из 64-й Татьяна Прохоренкова. Все 26 победителей конкурса получат денежные премии – по 200 тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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