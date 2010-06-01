Два лучших педагога г. Нижний Тагил получат премии от государства

В списке победителей 26 педагогов Свердловской области, значительная часть – 11 – из Екатеринбурга. Нижний Тагил в нем представляют Ольга Масленникова, учитель начальной школы № 43 и преподаватель биологии из 64-й Татьяна Прохоренкова. Все 26 победителей конкурса получат денежные премии – по 200 тысяч рублей.