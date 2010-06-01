Главу молодежного департамента Среднего Урала сократили, начальника ЗАГС отправили на пенсию
1 июня 2010, 16:21ОбществоArtem
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Стало известно о новых кадровых перестановках в свердловской областной администрации.
Как сообщает Накануне.RU со ссылкой на департамент информполитики губернатора, указом главы региона освобожден от должности директора департамента по делам молодежи и уволен с государственной гражданской службы Свердловской области Олег Гущин. Отмечается, что увольнение было проведено в связи с сокращением должностей государственной гражданской службы. Также указом губернатора Людмила Осинцева освобождена от должности начальника управления записи актов гражданского состояния Свердловской области и уволена с государственной гражданской службы по собственной инициативе в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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