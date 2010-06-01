Главу молодежного департамента Среднего Урала сократили, начальника ЗАГС отправили на пенсию

Как сообщает Накануне.RU со ссылкой на департамент информполитики губернатора, указом главы региона освобожден от должности директора департамента по делам молодежи и уволен с государственной гражданской службы Свердловской области Олег Гущин. Отмечается, что увольнение было проведено в связи с сокращением должностей государственной гражданской службы. Также указом губернатора Людмила Осинцева освобождена от должности начальника управления записи актов гражданского состояния Свердловской области и уволена с государственной гражданской службы по собственной инициативе в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет.