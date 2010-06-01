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Главу молодежного департамента Среднего Урала сократили, начальника ЗАГС отправили на пенсию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главу молодежного департамента Среднего Урала сократили, начальника ЗАГС отправили на пенсию

1 июня 2010, 16:21ОбществоArtem
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