На «ИНОПРОМ-2010» впервые представят проект Химпарка «Тагил»
1 июня 2010, 16:35ОбществоArtem
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Он привлекателен для российских и иностранных партнеров как готовое инфраструктурное решение для быстрого старта химического или смежного производственного бизнеса.
Химический Парк «Тагил» - это специализированная площадка на 100 гектарах. Потенциальные участники Химического Парка получают полный комплекс производственной инфраструктуры, не требующий первичных капитальных вложений, которые могут составлять до 50% всех инвестиций в индивидуальный проект, возможность быстрого начала проекта (уже через 2-3 месяца), повышение конкурентоспособности участников за счёт единых сырьевых, транспортных и энергетических циклов, гибкой занятости персонала и аутсорсинга, а также другоие преимущетсва, отмечает пресс-служба «Уралхимпласта».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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