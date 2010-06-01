На «ИНОПРОМ-2010» впервые представят проект Химпарка «Тагил»

Химический Парк «Тагил» - это специализированная площадка на 100 гектарах. Потенциальные участники Химического Парка получают полный комплекс производственной инфраструктуры, не требующий первичных капитальных вложений, которые могут составлять до 50% всех инвестиций в индивидуальный проект, возможность быстрого начала проекта (уже через 2-3 месяца), повышение конкурентоспособности участников за счёт единых сырьевых, транспортных и энергетических циклов, гибкой занятости персонала и аутсорсинга, а также другоие преимущетсва, отмечает пресс-служба «Уралхимпласта».