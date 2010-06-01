ООО «Хладокомбинат №3» отметил начало сезона мороженого – 2010 выпуском ряда новинок

С начала мая любителям продукции екатеринбургской Фабрики мороженого доступен новый вид ГОСТОВ®ского пломбира – «Свердловская Лакомка». 12%-ный пломбир, произведённый в строгом соответствии с государственным стандартом, в виде традиционной «трубочки» с толстым слоем пористой глазури, призван напомнить потребителям любимый и слегка забытый вкус знаменитой советской «Лакомки». Слоган новинки – «Рожденная в СССР» – и креативное решение принта поддерживают концепцию мороженого «как раньше».

К высокому сезону – 2010 «Хладокомбинат №3» предложил покупателям уже известное мороженое-суфле со вкусом «Птичье молоко» в новых форматах: в порционном – в виде гигантского сахарно-вафельного рожка с глазурью под маркой «Гранд Плезир»®, а также в формате для семейного потребления – в ванночке «Предвкушение»®. Производство «старого» мороженого в новых форматах обусловлено растущим спросом на данный вид пломбира. Уникальное мороженое-суфле отличается способностью хранить свои вкусовые, питательные качества, а также форму на протяжении нескольких часов при комнатной температуре. Маркетологи «Хладокомбината №3» прогнозируют дальнейший рост продаж разных видов мороженого со вкусом «Птичье молоко». И если в апреле пломбира «Предвкушение»® со вкусом «Птичье молоко» в ванночке было продано 260 кг, то за неполный май продажи этого вида мороженого выросли в 5 раз. Сейчас «Предвкушение»® со вкусом «Птичье молоко» можно приобрести по всей стране в магазинах торговой сети «Ашан».

В июне ООО «Хладокомбинат №3» предложит покупателям освежающий, низкокалорийный, сочный десерт – мороженое-шербет с легкими летними фруктово-ягодными вкусами – «Яблочко» и «Клюковка». Шербет расфасован в удобные для порционного потребления пластиковые стаканы, к каждой порции прилагается ложечка. Основой шербета является натуральное плодово-ягодное пюре. За счёт тонкой кислинки во вкусе шербета «Клюковка», легкого мятного оттенка во вкусе шербета «Яблочко» и низкой калорийности новинки отлично утолят жажду в теплое время года.

В рамках подготовки к высокому сезону на «Хладокомбинате №3» была проведена плановая модернизация всего технического комплекса, в том числе закупка и запуск нового оборудования. К началу лета уральская Фабрика мороженого полностью готова работать с ожидаемыми в теплый период повышенными объемами производства.

В грядущий высокий сезон предприятие планирует увеличить показатели продаж по сравнению с аналогичным периодом 2009 года как минимум на 25%. Ожидаемый уровень сбыта будет достигнут как за счёт реализации новинок и уже известного мороженого – линеек «ГОСТОВ®ский пломбир», «Предвкушение»® и др., так и за счёт расширения географии и объемов присутствия в регионах России, а также за счёт индивидуального подхода к каждому клиенту и их комплексной поддержки.

На сегодняшний день продукция, выпущенная под маркой ООО «Хладокомбинат №3», представлена во всех регионах Уральского федерального округа и в большинстве крупных городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Кисловодск, Пятигорск, Тольятти, Сургут, Самара, Орск, Тула, Улан-Удэ, Чита, Курган, Казань, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Мороженое «Хладокомбината №3» поставляется в магазины крупнейших торговых сетей «Ашан», «Атак», «METRO», «Х5», «Монетка», «Магнит» по всей России.

В течение высокого сезона – 2010 уральская Фабрика мороженого вновь примет активное участие в общегородских социально значимых праздниках и инициирует собственные акции. Жители и гости столицы Урала смогут познакомиться с мороженым нашего города на площадках Дня молодежи и Дня города. 26 июня состоится уже ставший традиционным праздник мороженого от «Хладокомбината №3». Ценителей ледяного лакомства ждут новые яркие конкурсы и призы от Фабрики мороженого.