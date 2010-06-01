По делу о взрыве на станции Смычка завтра суд вынесет приговор

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, обвиняемому в устройстве взрыва вменяют пункты "а", "е" части 2 статьи 105 (убийство двух лиц по мотиву кровной мести), части 1 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и части 1 статьи 222 Уголовного Кодекса России (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывных устройств). Заседание начнется в 10 часов. Напомню, взрыв произошел в октябре в кабинете начальника станции Смычка, где проходило совещание. Туда ворвался муж дежурной станции, началась перебранка, и он достал нож. За женщину заступился один из мужчин, после чего злоумышленник достал взрывное устройство и привел его в действие. В результате начальник станции и жена нападавшего погибли.