Поднять свой престиж решила "Почта России"
1 июня 2010, 16:07ОбществоArtem
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Для этого компания хочет приравнять свои машины к спецтранспорту, оборудовав их мигалками - как у автомобилей скорой помощи и МЧС.
Это зафиксировано в новом законопроекте, который разработало министерство связи и массовых коммуникаций. По мнению авторов, транспорт операторов почтовой связи должен иметь право на беспрепятственный проезд по всем дорогам, а также на заправку горючим вне очереди. Эксперты относятся к этой идее скептически, отмечает ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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