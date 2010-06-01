Поднять свой престиж решила "Почта России"

Это зафиксировано в новом законопроекте, который разработало министерство связи и массовых коммуникаций. По мнению авторов, транспорт операторов почтовой связи должен иметь право на беспрепятственный проезд по всем дорогам, а также на заправку горючим вне очереди. Эксперты относятся к этой идее скептически, отмечает ГородФМ.