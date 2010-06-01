Урал и Белоруссию связал прямой авиарейс

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе аэропорта, рейс Минск - Екатеринбург будет выполняться по понедельникам и четвергам на самолетах "Боинг-737", принимающих на борт до 110 пассажиров. Екатеринбург стал пятым городом России после Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Сочи, который связан авиасообщением с Минском. Особый интерес направление представляет для транзитных пассажиров: удобные стыковки через Минск открываются для полетов в Калининград, Тбилиси, Ереван, Баку, пункты Западной и Восточной Европы», - отметили в пресс-службе.