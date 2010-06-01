В г. Нижний Тагил выдан 5-тысячный сертификат на материнский капитал

В настоящее время молодые родители рассматривают варианты использования средств капитала, размер которого в 2010 году составляет 343 тысячи 378 рублей. Наиболее вероятно, что семья направит эти средства на улучшение жилищных условий. В Нижнем Тагиле свыше 350 семей выбрали это направление использования средств капитала. Число семей, пожелавших воспользоваться своим правом на материнский капитал, с каждым годом растёт, отмечают в нижнетагильском управлении Пенсионного Фонда. С 2010 года закон о материнском капитале заработал в полном объеме, но пока с заявлениями на приобретение и строительство жилья в Управление Пенсионного фонда обратилось 40 человек. Напомню, деньги материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, формирование накопительной части пенсии матери.