В Свердловской области с августа вводится запрет на ночную продажу алкоголя

Как пишет "Уралинформбюро" с 1 августа этого года розничным магазинам Среднего Урала будет запрещено продавать спиртное крепче 15%. Ограничительные меры будут действовать с полуночи до 7 часов утра. При этом они не коснутся ресторанов и кафе: общепиту разрешено реализовывать алкоголь на розлив.