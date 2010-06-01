В Свердловской области с августа вводится запрет на ночную продажу алкоголя
1 июня 2010, 16:16ОбществоArtem
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В Свердловской области определены сроки ввода запрета на продажу алкоголя в ночное время.
Как пишет "Уралинформбюро" с 1 августа этого года розничным магазинам Среднего Урала будет запрещено продавать спиртное крепче 15%. Ограничительные меры будут действовать с полуночи до 7 часов утра. При этом они не коснутся ресторанов и кафе: общепиту разрешено реализовывать алкоголь на розлив.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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