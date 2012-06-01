Нижнетагильские садоводы обеспокоены большим количеством бабочек. «Бояться не стоит» - говорят специалисты
В этом году на территории Нижнего Тагила и за городом можно увидеть буквально нашествие белых бабочек. Они довольно крупные и не похожи на обычных белянок или капустниц. Почему их так много? Угрожает ли столь крупная популяция сельскохозяйственным культурам, выращиваемых садоводами?
На все эти вопросы корреспонденту Tagilcity.ru ответила кандидатбиологических наук, доцент кафедры естественных наук НТГСПА ОльгаСеменова, преподающая курс зоологии беспозвоночных.
Tagilcity.ru: Ольга Владимировна, как называются эти бабочки?
Ольга Семенова: Это обыкновенные боярышницы, они отличаются от белянок темными прожилками на крыльях.
Tagilcity.ru: С чем связано столь многочисленное их появление в Нижнем Тагиле?
Ольга Семенова: Это обыкновенная миграция. Эти бабочки очень распространены почти на всей территории Европы и Азии и способны перелетать на большие расстояния. Их миграция на Средний Урал, в том числе и в Нижний Тагил, была отмечена еще в прошлом году. А так как зима была мягкая, то они хорошо перезимовали и теперь плодятся, тем более что теплая погода благоприятна для них.
Tagilcity.ru: Опасны ли эти бабочки и их личинки для сельскохозяйственных культур?
Ольга Семенова: Нисколько. Садоводам можно не бояться за свою капусту, помидоры и прочие растения. Гусеницы этих бабочек питаются на деревьях, таких, как яблони, груши, черемуха, боярышник (от этого дерева происходит их название). Обработка садоводами этих деревьев для них губительна.
Tagilcity.ru: Чем для них привлекателен именно Средний Урал? Где их больше – в городе или в лесу?
Ольга Семенова: Они нашли хороший источник кормовой базы. Эта территория для них комфортна. Особенно много боярышниц в лесу, их полчища можно видеть вдоль лесных дорог.
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© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru