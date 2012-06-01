Нижнетагильские садоводы обеспокоены большим количеством бабочек. «Бояться не стоит» - говорят специалисты

На все эти вопросы корреспонденту Tagilcity.ru ответила кандидатбиологических наук, доцент кафедры естественных наук НТГСПА ОльгаСеменова, преподающая курс зоологии беспозвоночных.

Tagilcity.ru: Ольга Владимировна, как называются эти бабочки?

Ольга Семенова: Это обыкновенные боярышницы, они отличаются от белянок темными прожилками на крыльях.

Tagilcity.ru: С чем связано столь многочисленное их появление в Нижнем Тагиле?

Ольга Семенова: Это обыкновенная миграция. Эти бабочки очень распространены почти на всей территории Европы и Азии и способны перелетать на большие расстояния. Их миграция на Средний Урал, в том числе и в Нижний Тагил, была отмечена еще в прошлом году. А так как зима была мягкая, то они хорошо перезимовали и теперь плодятся, тем более что теплая погода благоприятна для них.

Tagilcity.ru: Опасны ли эти бабочки и их личинки для сельскохозяйственных культур?

Ольга Семенова: Нисколько. Садоводам можно не бояться за свою капусту, помидоры и прочие растения. Гусеницы этих бабочек питаются на деревьях, таких, как яблони, груши, черемуха, боярышник (от этого дерева происходит их название). Обработка садоводами этих деревьев для них губительна.

Tagilcity.ru: Чем для них привлекателен именно Средний Урал? Где их больше – в городе или в лесу?

Ольга Семенова: Они нашли хороший источник кормовой базы. Эта территория для них комфортна. Особенно много боярышниц в лесу, их полчища можно видеть вдоль лесных дорог.

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