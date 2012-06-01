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Ремонт автодороги на проспекте Мира будет полностью завершен к 15 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт автодороги на проспекте Мира будет полностью завершен к 15 июня

1 июня 2012, 08:57Общество
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