Ремонт автодороги на проспекте Мира будет полностью завершен к 15 июня

В то же время Роберт Авоян, фирма которого занимается дорогами в Дзержинскомрайоне отчитался о завершении ремонта автомагистралей на Энтузиастов и Окунева.До 6-го июня дорожники гарантируют убрать ямы на улицах Тимирязева, Зари,Пихтовая, Парковая и Максарева.

На Тагилстрое пока в плачевном состоянии пересечение Черноморской-Попова.Ремонтники готовы восстанавливать полотно, но при условии финансирования. Темне менее, завершен ремонт на ряде участков по Циолковского, Индустриальной,Балакинской.

Как передает пресс-служба Администрации города, в ближайшее времяруководители дорожно-строительных организаций передадут на утверждение в отделГИБДД схемы закрытия и объезда участков автодорог, которые будутремонтироваться летом.