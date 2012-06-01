Ремонт автодороги на проспекте Мира будет полностью завершен к 15 июня
1 июня 2012, 08:57Общество
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Буквально через две недели будет закончен ремонт на проспекте Мира. Участок от Восточной до Циолковского приводит в порядок фирма «Тагилдорстрой», и уже сегодня работы будут завершены. По словам директора компании Владимира Юрченко, к 15 июня будет заасфальтирован участок между трамвайными путями.
В то же время Роберт Авоян, фирма которого занимается дорогами в Дзержинскомрайоне отчитался о завершении ремонта автомагистралей на Энтузиастов и Окунева.До 6-го июня дорожники гарантируют убрать ямы на улицах Тимирязева, Зари,Пихтовая, Парковая и Максарева.
На Тагилстрое пока в плачевном состоянии пересечение Черноморской-Попова.Ремонтники готовы восстанавливать полотно, но при условии финансирования. Темне менее, завершен ремонт на ряде участков по Циолковского, Индустриальной,Балакинской.
Как передает пресс-служба Администрации города, в ближайшее времяруководители дорожно-строительных организаций передадут на утверждение в отделГИБДД схемы закрытия и объезда участков автодорог, которые будутремонтироваться летом.
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