Спорт с пользой для производства в 30-е годы XX века в Нижнем Тагиле

Тогда не так развиты были командные виды спорта, например, футбол. О баскетболе и волейболе советские люди еще и не слышали. Чем же увлекались в то время, как отдыхали люди после работы? На страницах газеты все больше писали об ударном труде тагильских рабочих, но одной работой ведь сыт не будешь, должно же быть что-то и для души.

Туризм – здоровый, интересный и увлекательный отдых. Десятки тысяч трудящихся отправляются ежегодно в туристские походы для изучения экономики нашей страны, поисков и ознакомления с залежами полезных ископаемых. На весеннее-летний период рудничный комитет горы Высокой получил для рабочих рудника 30 туристических путевок. Горняки Высокогорского рудника примут участие в туристских походах на Кавказ, Крым и Беломорско-Балтийский канал пишет автор заметки «Туристские походы».

Да уж, видимо, тогда отдыхать было не модно. Даже в походах «трудящиеся» умудрялись изучать экономику родной страны.

Новое веяние тех лет – авто-мото-спорт

Призыв Героя Советского Союза товарища Ляпидевского нашел широкий отклик среди молодежи Тагила. Сейчас при спортивных обществах «Строитель Востока», «Спартак», на Высокогорском руднике и хлебозаводе организованы авто-мото-кружки. Для популяризации автомобильного спорта и лучшего повседневного руководства кружками в Тагиле необходимо создать автомобильный клуб.

Общественные, профсоюзные и хозяйственные организации должны оказать практическую помощь только что созданным авто-мото-кружкам. В первую очередь кружковцы должны получить возможность обучаться езде на автомобилях, для этого хозяйственным организациям нужно выделить специальные автомашины опытных руководителей рассказал Ал. Варенцев в материале «Организуем в Тагиле авто-мото-клуб».

Охота с ружьем на щук – чем не спортивное увлечение?

Перед восходом солнца щука, выплывая на мель в коряжник, усиленно трется животом в узких и тесных местах, стараясь облегчить выделение икры… Во время икрометания охота с ружьем на щук чрезвычайно интересна и добычлива. Охотник осторожно и чутко пробирается по берегу или на лодке. В предутренней тишине слышится характерный всплеск воды, щука в сопровождении молочников рулит к берегу, где и начинается страстная игра… Гремит выстрел: случается, что заряд дроби глушит всех трех щук. Плавающих вверх брюхом или боком рыб необходимо тотчас же выхватывать из воды, иначе они скоро «отойдут» и с быстротой молнии нырнут вниз увлекательно рассказывается про рыбную охоту в новости «Икрометание щук».

Уверена, за такую заметку, опубликованную сейчас, многие осудили бы автора за жестокость и массовое убийство рыбы во время нереста. Но тогда это считалось абсолютно нормальным, рыбу ловили больше не из спортивного интереса, как это происходит зачастую сейчас, а ради хорошего улова.

О том, какие спортивные мероприятия проходят в Нижнем Тагиле уже в 2012 году, можно увидеть в соответствующем разделе афиши.