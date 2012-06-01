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Таланты из Нижнего Тагила «Академия волшебников», возможно, будут представлять Россию на «Детском Евровидении»! Поможем голосами!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Таланты из Нижнего Тагила «Академия волшебников», возможно, будут представлять Россию на «Детском Евровидении»! Поможем голосами!

1 июня 2012, 16:57Общество
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