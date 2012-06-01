Таланты из Нижнего Тагила «Академия волшебников», возможно, будут представлять Россию на «Детском Евровидении»! Поможем голосами!

Все, кто знает местных победителей группу «АкадемияВолшебников», уверены, что ребята достойны участия в международном конкурсе «ДетскогоЕвровидения». Действительно, каждый из них ярок и талантлив.

Группа состоит из пяти участников: Яна Антипенко, ПолинаСапрыкина, Маша Попова , Женя Харьков и Илья Юрканцев. Песня, которую они будутисполнять, называется «Шаг навстречу солнцу». Текст, кстати, сочинила МашаПопова, которая помимо прочего прекрасно играет на саксофоне. Почти каждый в группепишет стихи, ребята ежегодно принимают участие в конкурсе «Золотой петушок». Впрошлом году вся группа взяла высшую награду в финале «Золотого петушка», а в этомгоду Гран-при на отборочном туре достался Полине Сапрыкиной.

Финал национального «Детского Евровидения» состоится 3 июняв 18.00 на канале «Россия-1». Наши «Академия волшебников» выступят под №4.Тагильчане, давай поможем ребятам, ведь будет так здорово, если дети нашегогорода смогут показать всему миру красоту голоса, глубину текста и широту тагильскойдуши!

Им нужна поддержка и наши голоса! Они самые лучшие!! -- Вера Пирогова,хореограф группы.