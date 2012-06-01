Троицкие гуляния в Верхотурье закончатся ярмаркой вакансий
1 июня 2012, 11:40Общество
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С 1 по 3 июня в духовном центре Урала пройдет II фестиваль-ярмарка «Троицкие гуляния».
Интересное сочетание рабочего и праздничного настроя будет сочетать в себе мероприятие. В рамках гуляний в Верхотурье пройдет открытие луна-парка, запуск двух новых аттракционов, общегородской субботник, традиционная ярмарка и ярмарка вакансий от предприятий Екатеринбурга.
1 июня в День защиты детей в городе пройдут спортивные соревнования, а также начнут работать аттракционы и батуты. 2 июня состоится официальное открытие парка развлечений. Ну а 3 июня все участники праздника смогут принять участие в Водосвятном праздничном молебне, который пройдет с 8 утра до 13.30 дня. Далее на площади состоится концерт с привлечением творческих коллективов и фольклорных ансамблей.
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