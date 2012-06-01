В выходные дни в Тагиле пройдут дожди и грозы

Что касается погоды в воскресенье, она будет примерно такая же, немного теплее. Температура воздуха будет от 18 до 25 градусов. А в ночь на понедельник также будет тепло – 14 градусов.

Сегодня в первый летний день будет тепло и немного облачно, температура воздуха от 20 до 25 градусов. На территории промышленных городов Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, в жаркие сухие дни выбросы вредных веществ сосредотачиваются в приземном воздухе. На сегодня и завтра получено предупреждение первой степени опасности о том, что данные метеорологические условия неблагоприятны для рассеивания выбросов.