В выходные дни в Тагиле пройдут дожди и грозы
1 июня 2012, 10:58Общество
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Погода будет теплой, но синоптики обещают нам дожди с грозами как 2, так и 3 июня. Завтра днем температура в Нижнем Тагиле будет держаться в диапазоне от 18 до 22 градусов. Ночью она опустится до 15 градусов тепла.
Что касается погоды в воскресенье, она будет примерно такая же, немного теплее. Температура воздуха будет от 18 до 25 градусов. А в ночь на понедельник также будет тепло – 14 градусов.
Сегодня в первый летний день будет тепло и немного облачно, температура воздуха от 20 до 25 градусов. На территории промышленных городов Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, в жаркие сухие дни выбросы вредных веществ сосредотачиваются в приземном воздухе. На сегодня и завтра получено предупреждение первой степени опасности о том, что данные метеорологические условия неблагоприятны для рассеивания выбросов.
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