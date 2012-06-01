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Висимский заповедник объявляет акцию «Заповедник против мусора» - нарушителей будут штрафовать
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Висимский заповедник объявляет акцию «Заповедник против мусора» - нарушителей будут штрафовать

1 июня 2012, 13:39Общество
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