Висимский заповедник объявляет акцию «Заповедник против мусора» - нарушителей будут штрафовать

Конечно, далеко не каждогонарушителя можно поймать за руку. Для этого Алексей Грановский, директорВисимского заповедника набирает группу активистов, которые будутфотографировать или даже снимать акты нарушений.

Доказательной базой всовершении преступления могут стать номера машин, владельцы которых оставляютзабитые мусором мешки, где им хочется, лишь бы подальше от дома; фото самих нарушителей,которые зачастую сорят, даже не задумываясь об ответственности.

Вот обращение АлексеяГрановского к активистам и всем потенциальным помощникам в деле защиты окружающеесреды:

Глава Кировградского городского округа А.А.Оськин положительно отнесся к нашей инициативе и пообещал свою поддержку. В2011 г. создана административная комиссия, призванная заниматься, в том числе,вопросами загрязнения окружающей среды. Власти готовы способствовать тому,чтобы после фиксации нарушителя и определения ему штрафа половина этой суммы(от 1 до 5 тыс. руб.) поступала активному гражданину, сообщившему о факте. Еслиштрафы по-прежнему будут уходить в область, город готов проработать вопрос,чтобы платить активистам из своегобюджета...

...В Европе не мусорят не потому, чтовсе такие уж воспитанные, а потому, что у них приличные штрафы: первый раз 100евро, второй - 500 евро, третий - 3000 евро. Важна неотвратимость наказания: если он выбросил, он уверен, что его найдут.Достаточно фотографии, свидетельства очевидцев. Это и есть гражданскоеобщество. Закрывать глаза на то, что кто-то загрязняет твою землю, неправильно.Когда до всех будет доходить, что мусорить нельзя - за это наказывают, что-тобудет меняться.

В нашей области Висимский заповедник иг. Кировград будет первым. Пусть сначала у нас будут пойманы за руку один - два нарушителя, это уже шаг вперед