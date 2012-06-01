За пять месяцев на Серовском тракте погибли 23 человека – полк ДПС поднят по тревоге

Сейчас на автодороге несут дежурство 17 нарядов дорожно-патрульной службы,которые ориентированы на выявление таких нарушений правил дорожного движения,как превышение скорости, нарушение правил маневрирования, а также напредупреждение водителей о сложившейся ситуации.

С начала года на автодороге Екатеринбург-Серов произошло 81 ДТП, в которых23 человека погибли и 120 получили травмы различной степени тяжести. Основныепричины ДТП на этой трассе - несоотвествие скорости конкретным условиям (более60% ДТП), неправильный выбор дистанции.