За пять месяцев на Серовском тракте погибли 23 человека – полк ДПС поднят по тревоге
1 июня 2012, 10:28ОбществоЕвгения
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По указанию командира полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковника полиции Литвина Б.Г. личный состав роты ДПС, которая обслуживает Серовский тракт, поднят по тревоге. На аварийную трассу дополнительно выставлены 6 экипажей дорожно-патрульной службы.
Сейчас на автодороге несут дежурство 17 нарядов дорожно-патрульной службы,которые ориентированы на выявление таких нарушений правил дорожного движения,как превышение скорости, нарушение правил маневрирования, а также напредупреждение водителей о сложившейся ситуации.
С начала года на автодороге Екатеринбург-Серов произошло 81 ДТП, в которых23 человека погибли и 120 получили травмы различной степени тяжести. Основныепричины ДТП на этой трассе - несоотвествие скорости конкретным условиям (более60% ДТП), неправильный выбор дистанции.
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