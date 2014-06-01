Семь семей Тагилстроевского района награждены медалью «Совет да любовь» (ФОТО)

В торжественной обстановке семь семей были награждены знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь». Эта медаль является формой поощрения граждан за создание крепкой семьи, в которой воспитаны дети. Как сообщили в администрации Тагилстроевского района, супруги, награжденные в этот день, имеют статус «Ветеран труда», многочисленные награды за трудовые успехи. В этот день они были почетными гостями в окружении близких и дорогих людей – детей, внуков, правнуков.