Семь семей Тагилстроевского района награждены медалью «Совет да любовь» (ФОТО)
Накануне в Тагилстроевском районе состоялось чествование семейных пар, которые прожили в браке 50 и более лет. Ставшее уже традиционным мероприятие посвящено Международному Дню семьи. Его организаторами выступили администрация Тагилстроевского района и Управление социальной политики по Тагилстроевскому району.
В торжественной обстановке семь семей были награждены знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь». Эта медаль является формой поощрения граждан за создание крепкой семьи, в которой воспитаны дети. Как сообщили в администрации Тагилстроевского района, супруги, награжденные в этот день, имеют статус «Ветеран труда», многочисленные награды за трудовые успехи. В этот день они были почетными гостями в окружении близких и дорогих людей – детей, внуков, правнуков.
Награду «Совет да любовь» получили супружеские пары - Александр Григорьевич и Ираида Николаевна Вичуговы, Борис Николаевич и Валентина Филипповна Никитины, Владимир Яковлевич и Лия Парфеновна Поповы, Борис Юсупович и Галина Викторовна Хаметовы, Павел Петрович и Галина Ивановна Напольских, Николай Николаевич и Людмила Викторовна Нефедовы, Василий Николаевич и Мария Григорьевна Щепины.Эти семейные пары прошли сложный и долгий путь, на котором встречали и радости, и испытания, воспитали детей, растят внуков.
Мероприятие прошло в теплой и душевной обстановке, в завершении семьи вспомнили песни своей молодости, под аккомпанемент на баяне покружились в вальсе и сфотографировались на память.
Фото с сайта ntagil.org