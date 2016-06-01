12 июня в Нижнем Тагиле строители приступят к монтажу балок на мосту по улице Фрунзе

Возведение стоек уже завершено, монтаж блоков насадок и ригелей будет продолжаться до середины июня. На рабочем совещании по строительству мостового перехода, которое провел Сергей Носов, было сказано, что сроки установки балок обусловлены технологией. К 12 июня бетон наберет прочность.