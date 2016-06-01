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12 июня в Нижнем Тагиле строители приступят к монтажу балок на мосту по улице Фрунзе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 июня в Нижнем Тагиле строители приступят к монтажу балок на мосту по улице Фрунзе

1 июня 2016, 08:30Общество
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