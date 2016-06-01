12 июня в Нижнем Тагиле строители приступят к монтажу балок на мосту по улице Фрунзе
1 июня 2016, 08:30Общество
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День России в Нижнем Тагиле будет не только праздником, но и началом установки балок моста на улице Фрунзе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возведение стоек уже завершено, монтаж блоков насадок и ригелей будет продолжаться до середины июня. На рабочем совещании по строительству мостового перехода, которое провел Сергей Носов, было сказано, что сроки установки балок обусловлены технологией. К 12 июня бетон наберет прочность.
Строители получили задание от главы города – в течение 2-х недель подготовить проектную документацию. Г
А уже после монтажа балок приступят к обустройству дорожных примыканий к мосту.
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