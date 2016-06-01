Нижнетагильская центральная городская библиотека создает безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями

Этот проект победил в конкурсе «Создавая возможности», в котором участвовали некоммерческие организации. Он направлен на то, чтобы люди с ограниченными возможностями не оставались один на один с собой, встречались и общались с другими тагильчанами.

В Нижнем Тагиле живет 30 000 человек с ограниченными возможностями здоровья. Клуб и библиотека уже несколько лет стараются помогать таким людям посещать учреждения культуры. Из полученных денег – около 1 млн рублей – часть будет направлена на строительство роллопандусов на входе и в фойе библиотеки. Планируется соорудить подъемную площадку на крыльце и наклонную - на лестнице на второй этаж - в здании библиотеки. Монтаж сооружений запланирован на июль.

Помимо оборудования пандуса в библиотеку, на выделенный грант запланировано проведение различных мероприятий для разных возрастных категорий. Люди с особенностями здоровья смогут принять участие в различных мастер-классах, выставках, концертах, встречах.

Клубы, работающие в филиалах библиотеки, будут периодически организовывать выездные встречи. Добровольцы научат людей с ограниченными возможностями делать поделки из теста, открытки из разноцветной скрученной бумаги (квиллингу), плетению из газет. Будут проведены занятия по арт-терапии.

Пока культурная программа для инвалидов составлена на один год. В центральной городской библиотеке рассказали, что мероприятия продолжатся и по истечении этого срока. Работники учреждения культуры надеются, что доступность посещения библиотеки в техническом плане поможет людям с ограниченным возможностями не чувствовать себя отрезанными от мира.