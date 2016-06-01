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Нижнетагильская центральная городская библиотека создает безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильская центральная городская библиотека создает безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями

1 июня 2016, 15:05ОбществоМарина
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