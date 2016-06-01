Особенности устройства систем дренажа на участках

При благоустройстве дачной или придомовой территории крайне сложно обойтись без организации дренажной системы. Такая конструкция необходима, поскольку входящие в состав грунта глина и суглинки вызывают избыточное переувлажнение. Вследствие негативного воздействия избытка влаги начинают разрушаться фундаменты строений, дорожки.

Что такое дренажная система

Дренажная система позволяет выводить излишнюю влагу. Она состоит из ряда разветвленных труб, имеющих небольшие отверстия. Для сооружения подобных современных объектов применяют пластиковые, полиэтиленовые и полимерные поливинилхлоридные трубы. Вы можете остановить свой выбор на гофрированных изделиях или на перфорированных трубах с ребрами жесткости.

Если вы остановите свой выбор на полиэтиленовых трубах, то это хороший вариант с приемлемыми техническими и эксплуатационными характеристиками. Они прослужат долго. Поливинилхлоридные могут находиться на глубине десяти метров. Диаметр современных дренажных систем – от 5 см. до 2м. При обустройстве данных конструкций чаще всего используют трубы диаметром 1 метр. Такие объекты служат до 50 лет и более, если серьезно отнестись к выполнению правил экплуатации.

Актуальность дренажа

Без дренажа не обойдись в довольно большом количестве случаев. К наиболее широко распространенным следует отнести следующие:

близкое расположение грунтовых вод к поверхности;

почва глинистая или суглинистая;

пологость участка препятствует стоку воды под уклон;

В соответствии с условиями участка и назначением системы используют следующие типы дренажа:

с обустройством дренажных канав;

с применением труб;

с засыпкой гравием, бутом, кирпичами.

Удаление влаги из конструкции обеспечивают специально созданные колодцы.

Способы дренажа

Самым простым признан способ с обустройством дренажных канав. Он предусматривает создание открытых канав.

Закрытый (глубинный) вариант предусматривает заглубление в землю сети дренажных труб. При организации применяют поливинилхлоридные трубы с гофрированной поверхностью. Фильтрацию воды от частиц грунта и песка обеспечивают специальные материалы, которыми укутывают трубы.

Засыпной способ отличается от закрытого тем, что траншеи вместо крупным щебнем. Специалисты применяют и многие другие материалы. Второй слой состоит из камня или гравия мелких фракций. Для верхнего слоя используют почву. Это решение отличается экономичностью и долговечностью.

При выборе типа системы принимается во внимание тип почвы, преобладающий на участке:

для суглинистого грунта требуется обернуть трубы геотекстилем;

для песчаного грунта нужен геотекстиль, который зарекомендовал себя с наилучшей стороны;

при глинистом достаточно сделать двадцатисантиметровую щебневую подушку;

грунт из щебня не требует применения дополнительных материалов.