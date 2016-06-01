В стенах закрываемого филиала ВУЗа Нижнего Тагила произошла встреча студентов и представителей деканата

Студенты намеревались встретиться в 16:00, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и получить разъяснения от руководства. На встречу пришло около 40 человек. В основном студенты последнего и предпоследнего годов обучения.

Деканат в лице директора предложил добровольно писать заявления о переводе в любой другой филиал ВУЗа. Однако никаких официальных документов о закрытии предъявить не смог. Сказал, что сам не обладает всей информацией. 16 июня пообщаться со студентами приедет руководство екатеринбургского РАНХиГС рассказал об итогах собрания студент Алексей.

Студенты отмечают, что в подобном положении оказались и преподаватели. По информации студентов, в связи с закрытием филиала преподавателей ожидает увольнение.

Странно всё это. Все эти годы филиал был рентабельным. Мы хотели бы доучиться там, где поступали. Многие физически не смогут учиться в другом городе из-за территориального фактора. Но к 1 июля все мы уже должны быть отчислены, в том числе те, кому сейчас защищать диплом. Защищаться предлагается в другом филиале или другом ВУЗе поделился студент Алексей с журналистом TagilCity.ru.

В деканате нижнетагильского филиала РАНХиГС комментировать ситуацию отказались.