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В стенах закрываемого филиала ВУЗа Нижнего Тагила произошла встреча студентов и представителей деканата
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В стенах закрываемого филиала ВУЗа Нижнего Тагила произошла встреча студентов и представителей деканата

1 июня 2016, 11:15ОбществоПавел Щербина
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