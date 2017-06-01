Будущие первоклассники из опекунских семей побывали на торжественном приёме от мэрии Нижнего Тагила
1 июня 2017, 08:00Общество
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Накануне во Дворце культуры школьников состоялся праздник для опекаемых детей – будущих первоклассников. Торжественные прием провел замглавы по соцполитике Валерий Суров, передает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. В сентябре 2017 года на порог школы впервые ступят 3600 юных школьников, 52 из которых – опекаемые.
На праздник пришли почти все: некоторые живут в сельской местности. Пришедшие ребята приняли участие в игровой программе и шоу «Юный химик». Благотворители тем временем раздавали подарки – наборы канцтоваров и глобусы.
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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