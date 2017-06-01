Бывший инкассатор и его подельник получили условное наказание за инсценировку ограбления в Нижнем Тагиле
1 июня 2017, 08:15Общество
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В Нижнем Тагиле экс-инкассатор накануне получил наказание за инсценировку ограбления и кражу крупной суммы денег.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, преступление было совершено в феврале 2017 года на улице Орджоникидзе. Мужчина забрал с одного из предприятий сумку с деньгами и покинул здание через запасной вход. Он перекинул добычу через забор, где стоял его подельник. Инкассатор инсценировал ограбление, вернулся к водителю и сообщил, что его ударили электрошокером и ограбили. В ходе допроса мужчина рассказал правду.
Суд приговорил инкассатора к 4,5 годам лишения свободы условно. Его подельник получил 3,5 года условно. Также молодые люди в наказание заплатят 100 и 50 тысяч рублей соответственно, передает УМВД Нижнего Тагила.
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