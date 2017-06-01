Что из себя представляют противопожарные двери

Качественные металлические противопожарные двери действенные не только против взлома, но и различных негативных проявлений окружающей среды: шума, холода, дождя, и, украсить жилье, благодаря индивидуально подобранному дизайна.

Какие же входные двери лучше выбрать?

Размышляя, какие двери приобрести, в первую очередь нужно проанализировать условия в которых они будут эксплуатироваться:

Бронированные защитные стальные — обеспечат идеальную защиту от взлома.

Противопожарные — надежно защитят дом в случае возникновения пожара в помещении от «соседнего» огня.

Автоматические — обеспечат удобство при большом потоке людей (торговый центр, заправка, спортивный комплекс).

Противопожарные двери — это специфическая конструкция является важной составляющей противопожарной системы, которая используется для эффективного предотвращения распространения огня или дыма. В основном такие конструкции изготавливается из качественной древесины, стали, вермикулита и стекла.

Такие конструкции предотвращают распространение пожара до 30 мин и ограничивают возможную площадь горения, обеспечивая безопасность эвакуации людей, и успешное прекращение пожара. Стоимость противопожарных дверей полностью соответствует их техническим характеристикам.

Особенности металлических противопожарных дверей

Они изготавливаются по специальным техническим требованиям, но при этом их внешний вид практически не отличается от обычных межкомнатных или офисных дверей, что позволяет дизайнерам и архитекторам совершенно спроектировать интерьер.

Комплектация противопожарного дверного блока, состоит из:

полотна;

коробки - 100 мм;

пожароустойчивого замка;

уплотнителя в дверном полотне;

специальных занавесок.

Стоимость противопожарных дверей, обычно не слишком превышает стоимость обычных дверей, тем самым делая их особенно привлекательными для тех, кто заботится о собственной безопасности и своём кошельке.