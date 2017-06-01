Экономьте вместе с буферными емкостями

И решение есть, многие жители Европы уже не одно десятилетие пользуются теплоаккумуляторами. Это емкость для твердотопливного котла, которая сохраняет теплоноситель для дальнейшего его использования с целью увеличения эффективности системы отопления. По сути, это большой «термос» с нагретой жидкостью, который в течение длительного времени отдает накопленное тепло в систему. Чем больше емкость и лучше ее теплоизоляция, тем эффективнее она справится со своей задачей.

Плюсы систем с теплоаккумуляторами

Вкладывая средства в аккумулирующие емкости, вы получаете следующее:

экономите до 30% на потреблении энергоносителей;

повышаете КПД всей системы отопления;

увеличиваете срок эксплуатации котлов или других агрегатов, участвующих в подогреве теплоносителя.

Это достигается тем, что буферная емкость продлевает время нахождения в системе горячего теплоносителя от нескольких часов до нескольких суток.

Теплоаккумуляторы могут использоваться с разными системами подогрева теплоносителя:

электронагревательные элементы;

солнечные батареи;

твердотопливные или другие котлы.

Применение электрических тэнов в сочетании с двухтарифным счетчиком позволяет греть теплоноситель ночью, используя электроэнергию по низким тарифам.

В зависимости от объема системы отопления устанавливают тепловые аккумуляторы разных емкостей, от 200 до 2000 и более литров. Такие баки изготавливаются из разных материалов:

черного металла;

нержавеющей стали;

эмалированные;

пластиковые.

Главное требование – чтобы внутреннее покрытие буферной емкости было устойчиво к коррозиям и воздействию воды. Также толщина теплоизоляции должна быт такой, чтобы в течении длительного времени сохранялось тепло внутри бака.

Устройство буферной емкости

Теплоаккумуляторы могут быть оснащены блоками управления, датчиками температуры и состояния магниевого анода. Внутренние различия:

без теплообменников;

с внутренними теплообменниками, одним или двумя;

с внутренней емкостью для горячего водоснабжения.

Как правило, эти агрегаты имеют цилиндрическую форму в защищенном теплоизоляционном кожухе с патрубками подачи и отвода воды (теплоносителя).