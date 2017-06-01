Экономьте вместе с буферными емкостями
Сегодня все больше людей отказываются от газового отопления, выбирая твердотопливные котлы для обогрева жилых помещений. Это непосредственно связано с подорожанием энергоресурсов и желанием беречь средства. Казалось бы, вопрос решен, нужно устанавливать твердотопливный котел и все. Но появляются другие вопросы: что делать с перепадами температур в помещениях при эксплуатации твердотопливных котлов? Как уменьшить эти колебания?
И решение есть, многие жители Европы уже не одно десятилетие пользуются теплоаккумуляторами. Это емкость для твердотопливного котла, которая сохраняет теплоноситель для дальнейшего его использования с целью увеличения эффективности системы отопления. По сути, это большой «термос» с нагретой жидкостью, который в течение длительного времени отдает накопленное тепло в систему. Чем больше емкость и лучше ее теплоизоляция, тем эффективнее она справится со своей задачей.
Плюсы систем с теплоаккумуляторами
Вкладывая средства в аккумулирующие емкости, вы получаете следующее:
- экономите до 30% на потреблении энергоносителей;
- повышаете КПД всей системы отопления;
- увеличиваете срок эксплуатации котлов или других агрегатов, участвующих в подогреве теплоносителя.
Это достигается тем, что буферная емкость продлевает время нахождения в системе горячего теплоносителя от нескольких часов до нескольких суток.
Теплоаккумуляторы могут использоваться с разными системами подогрева теплоносителя:
- электронагревательные элементы;
- солнечные батареи;
- твердотопливные или другие котлы.
Применение электрических тэнов в сочетании с двухтарифным счетчиком позволяет греть теплоноситель ночью, используя электроэнергию по низким тарифам.
В зависимости от объема системы отопления устанавливают тепловые аккумуляторы разных емкостей, от 200 до 2000 и более литров. Такие баки изготавливаются из разных материалов:
- черного металла;
- нержавеющей стали;
- эмалированные;
- пластиковые.
Главное требование – чтобы внутреннее покрытие буферной емкости было устойчиво к коррозиям и воздействию воды. Также толщина теплоизоляции должна быт такой, чтобы в течении длительного времени сохранялось тепло внутри бака.
Устройство буферной емкости
Теплоаккумуляторы могут быть оснащены блоками управления, датчиками температуры и состояния магниевого анода. Внутренние различия:
- без теплообменников;
- с внутренними теплообменниками, одним или двумя;
- с внутренней емкостью для горячего водоснабжения.
Как правило, эти агрегаты имеют цилиндрическую форму в защищенном теплоизоляционном кожухе с патрубками подачи и отвода воды (теплоносителя).
Хотите по-настоящему сэкономить? Тогда лучше покупать теплоаккумулятор непосредственно у производителя. Так вы получите гарантию на всех этапах его проектирования, производства, монтажа и обслуживания.