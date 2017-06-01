LPG - подтянутое тело к лету! При покупке курса - процедура в подарок!

В основе метода – вакуумная аспирация. Другими словами, аппарат мягко всасывает кожную складку и разминает ее по особой схеме. Но не надо путать эндермологический массаж с вакуумным, который часто вреден для сосудов. Вакуум в LPG-массаже используется исключительно с целью удержания кожной складки, а главным действующим фактором является специфическое воздействие механизированных роллеров, которые разминают кожную складку сразу в нескольких направлениях, при этом, не травмируя сосуды.