LPG - подтянутое тело к лету! При покупке курса - процедура в подарок!

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Моделирование фигуры на аппарате LPG Cellu M6 (lpg-массаж) - эффективный и безопасный метод коррекции атонии кожи и устранения целлюлита.
Моделирование фигуры на аппарате LPG Cellu M6 (lpg-массаж) - эффективный и безопасный метод коррекции атонии кожи и устранения целлюлита.
В основе метода – вакуумная аспирация. Другими словами, аппарат мягко всасывает кожную складку и разминает ее по особой схеме. Но не надо путать эндермологический массаж с вакуумным, который часто вреден для сосудов. Вакуум в LPG-массаже используется исключительно с целью удержания кожной складки, а главным действующим фактором является специфическое воздействие механизированных роллеров, которые разминают кожную складку сразу в нескольких направлениях, при этом, не травмируя сосуды.
Показания к проведению процедуры lpg:
избыточная масса тела;
целлюлит;
послеродовые изменения фигуры;
выраженные отеки мягких тканей;
снижение тонуса, дряблость мышц и кожи;
восстановление после различных травм;
снятие болевых синдромов и отечностестей. Читать продолжение.
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