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Лучшие школьники Вагонки и студенты филиала НТИ УрФУ были отмечены наградами от УВЗ в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лучшие школьники Вагонки и студенты филиала НТИ УрФУ были отмечены наградами от УВЗ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 июня 2017, 07:15Общество
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