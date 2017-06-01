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Новостройка с плесенью на стенах: жители дома на Старателе в Нижнем Тагиле требуют от застройщиков устранения недоделок (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новостройка с плесенью на стенах: жители дома на Старателе в Нижнем Тагиле требуют от застройщиков устранения недоделок (ФОТО, ВИДЕО)

1 июня 2017, 18:25ОбществоПавел Щербина
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