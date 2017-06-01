Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Один из выпускников Свердловской области взял с собой на сдачу ЕГЭ сотовый телефон и был удален с экзамена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Один из выпускников Свердловской области взял с собой на сдачу ЕГЭ сотовый телефон и был удален с экзамена

1 июня 2017, 13:55Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?