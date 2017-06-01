Один из выпускников Свердловской области взял с собой на сдачу ЕГЭ сотовый телефон и был удален с экзамена
1 июня 2017, 13:55Общество
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В Свердловской области выпускник был удален из аудитории в связи с тем, что у него был обнаружен сотовый телефон, с которым он явился на экзамен.
На Среднем Урале выпускник нарушил правила сдачи ЕГЭ: он пришел на экзамен по базовой математике с мобильником, что запрещено приказом министерства образования.
Нарушителя удалили и не допустили к сдаче ЕГЭ. Таким образом, пересдать экзамен он сможет только в сентябре, сообщает ИА «Новый город». Напомним, в 2016 году было выявлено четыре случая, когда выпускники приносили сотовые телефоны на ЕГЭ.
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