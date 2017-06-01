"СУПЕРГЕРОИ ПРОТИВ МОНСТРОВ!"
1 июня 2017, 09:25ОбществоЕвгения
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Внимание! Внимание! Внимание! Детская стоматология "Консул BABY" представляет битву года"СУПЕРГЕРОИ ПРОТИВ МОНСТРОВ!" Только в июне - 50 % на профессиональную гигиену полости рта для детей до 12...
Внимание! Внимание! Внимание!
Детская стоматология "Консул BABY" представляет битву года
"СУПЕРГЕРОИ ПРОТИВ МОНСТРОВ!"
Только в июне - 50 % на профессиональную гигиену полости рта для детей до 12 лет.
Бороться с любыми монстрами лучше всего после завтрака, прямо с утра! Победил, и весь день свободен!
Спецпредложение действительно в утренние часы с 09.00 до 13.00 (кроме суббот).
Для родителей супергероев - отдельное предложение!
При лечении ребенка по действующей акции в июне - 10 % на профгигиену для их родителлей!
Запись по телефону 44-22-34 или заказ звонка на сайте konsul-st.ru
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