59 учащихся школ получили премии главы Нижнего Тагила

Владислав Пинаев вручил премии школьникам, достигшим высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. Из 59 приглашенных ребят девять юных тагильчан – победители и призеры регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников.

Тагил гордится вами, вместе мы будем строить будущее нашего города сказал врио мэра Нижнего Тагила.

На праздник с ребятами пришли родители и педагоги.

Начальник управления образования Игорь Юрлов рассказал, что в этом учебном году в олимпиадах и научно-практических конференциях приняли участие более шести тысяч тагильчан. По их результатам по области учащиеся школ Нижнего Тагила заняли 84 призовых места.

Также юные тагильчане активно принимали участие в различных конкурсах, краеведческих играх и фестивалях, проводившихся в Нижнем Тагиле. В лагере «Звездный» для 480 детей провели две смены «Академии успеха», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.