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Новости Нижнего Тагила

Экс-директор школы №83 в Екатеринбурге незаконно трудоустроила родственницу

1 июня 2018, 07:05Добавить новость
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Бывшего руководителя образовательной организации Екатеринбурга обвиняют в служебном подлоге. Правоохранители считают, что директор незаконно трудоустроила свою падчерицу.

Экс-руководитель общеобразовательной школы №83 в Екатеринбурге предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге.

Согласно версии следствия, директор фиктивно устроила в образовательное учреждение падчерицу и на протяжении года заполняла подложные табели учёта рабочего времени, начисляя ни дня не проработавшей родственнице заработную плату и премии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, максимальное наказание за подобное преступление составляет до 2 лет тюремного заключения.

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