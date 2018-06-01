Экс-директор школы №83 в Екатеринбурге незаконно трудоустроила родственницу

Бывшего руководителя образовательной организации Екатеринбурга обвиняют в служебном подлоге. Правоохранители считают, что директор незаконно трудоустроила свою падчерицу.

Экс-руководитель общеобразовательной школы №83 в Екатеринбурге предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге.



Согласно версии следствия, директор фиктивно устроила в образовательное учреждение падчерицу и на протяжении года заполняла подложные табели учёта рабочего времени, начисляя ни дня не проработавшей родственнице заработную плату и премии.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, максимальное наказание за подобное преступление составляет до 2 лет тюремного заключения.