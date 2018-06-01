Экс-директор школы №83 в Екатеринбурге незаконно трудоустроила родственницу
1 июня, 07:05Общество
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Бывшего руководителя образовательной организации Екатеринбурга обвиняют в служебном подлоге. Правоохранители считают, что директор незаконно трудоустроила свою падчерицу.
Сюжеты: Екатеринбург
Экс-руководитель общеобразовательной школы №83 в Екатеринбурге предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге.
Согласно версии следствия, директор фиктивно устроила в образовательное учреждение падчерицу и на протяжении года заполняла подложные табели учёта рабочего времени, начисляя ни дня не проработавшей родственнице заработную плату и премии.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, максимальное наказание за подобное преступление составляет до 2 лет тюремного заключения.
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