Экс-директор школы №83 в Екатеринбурге незаконно трудоустроила родственницу

Экс-руководитель общеобразовательной школы №83 в Екатеринбурге предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге.

Согласно версии следствия, директор фиктивно устроила в образовательное учреждение падчерицу и на протяжении года заполняла подложные табели учёта рабочего времени, начисляя ни дня не проработавшей родственнице заработную плату и премии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, максимальное наказание за подобное преступление составляет до 2 лет тюремного заключения.