Петух напал на трехлетнего ребенка в контактном зоопарке Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга вместе со своими детьми посетила контактный зоопарк 29 мая. Со слов мамы пострадавшего ребенка, на момент посещения все животные были голодные.

Когда сотрудница зоопарка принесла корм для животных, трехлетняя девочка находилась неподалеку от петуха и курицы. В какой-то момент петух налетел на ребенка, оставив глубокие царапины на лице, четыре раны на голове и за ухом.

Женщина отвезла девочку в травмпункт, где ребенку оказали первую помощь. После чего мама с ребенком вернулась в зоопарк и предложила сотрудникам возместить расходы за медицинские услуги.

Как сообщает Е1, владелец зоопарка подтвердил информацию о данном инциденте, пояснив, что девочке была оказана первая медицинская помощь. Также он отметил, что в зоопарке иногда возникают подобные случаи и необходимости в выплате компенсации нет.