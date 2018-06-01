Тагильские спасатели научили дошколят правилам пожарной безопасности (ФОТО)
1 июня, 07:30Общество
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В детском саду №43 «Солнышко» спасатели накануне провели для дошколят занятие по правилам пожарном безопасности.
К ребятам пришли методист Центра защиты населения Нижнего Тагила Иванова О.И. Она провела с малышами обучающую игру. Дошколята перечислили причины пожара в доме, а также назвали номера, по которым звонят в дежурную часть в случае возгорания.
Детям показали обучающие мультфильмы с любимыми героями на противопожарную тематику. После киносеанса ребята самостоятельно показали, как необходимо звонить по номерам 01 или 112 и сообщать о пожаре. Также дети продемонстрировали, как эвакуироваться из задымлённой комнаты.
В конце встречи со спасателями самые активные игроки получили от представителя Центра защиты населения и территории раскраски и памятки на тему противопожарной безопасности, рассказали в пресс-службе ЦЗННТ.
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Фото: ЦЗННТ
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