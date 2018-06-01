УК «Тагил» и ООО «Стандарт» отрицают возможное банкротство (ФОТО)

По словам собственников жилья в многоквартирном доме, они в течение длительного времени пытаются сменить управляющую компанию.

В свое время ООО «Стандарт» каким-то чудесным образом приступили к управлению домом. Когда они появились, обслуживание перестало устраивать. Например, они пришли, и, не спросив собственников, расторгли договор с Энергосбытом. Все платежи пошли через УК. Обосновали это тем, что им так удобнее. То есть компания работает не в интересах собственников, а им так удобнее. Были еще негативные моменты. Мы выбрали другую УК, провели 20 февраля собрание. Документы сдали в ГЖИ, но в ГЖИ тянут и мы до сих пор в «Стандарте». Есть информация, что у директора УК Вандышева в ГЖИ свой человек сообщили собственники жилья.

Жители дома под управлением ООО «Стандарт» рассказали, что усмотрели в работе УК несколько фактов нарушений и обратились в надзорные органы – прокуратуру и государственную жилищную инспекцию. Владельцы квартир провели собственное расследование и выяснили, что директор ООО «Стандарт» Олег Вандышев является руководителем еще в нескольких организациях, в том числе и УК.

Господин Вандышев – директор не в одной компании, помимо ООО «Стандарт», которая обслуживает наш дом, он является директором в ООО УК «Тагил». В интернете мы нашли информацию, что Олег Вандышев является также председателем ТСЖ, и еще директор строительной компании, которая проводит ремонтные работы в домах его УК. Еще с нами поделились информацией: у Вандышева многомиллионные долги перед ресурсниками сообщила тагильчанка.

По данным системы Спарк, Олег Вандышев является директором ООО «Стандарт», ООО УК «Тагил», ООО «РСК» и председателем ТСЖ «МКД 24А». В управлении ООО «Стандарт» находятся 28 многоквартирных домов Нижнего Тагила, ООО УК «Тагил» обслуживает 2 дома.

Собственники квартир дома в центре Нижнего Тагила пояснили, что начали подозревать взаимосвязь между несколькими компаниями под руководством Олега Вандышева после того, как прочитали материал об ООО УК «Тагил» на TagilCity.ru.

На фотографии в вашей публикации я увидела молодого человека, который ходил по квартирам и собирал подписи за заочное голосование. Жильцы не были уведомлены. Его никогда раньше не было в «Стандарте», а тут он вдруг появился. Точно по такому же принципу, как действует житель дома в публикации от 19 мая, действует одна дама в нашем доме. Она очень рьяно агитирует за ООО «Стандарт». Возможно, что у нее есть какой-то материальный интерес, иначе, зачем бы ей было так стараться? Но никаких фактов по этому поводу у нас пока нет поделилась жительница Нижнего Тагила.

По информации от собственников МКД под управлением Вандышева, ООО «РСК» может осуществлять все ремонтные работы в домах, которые обслуживают УК «Тагил» и ООО «Стандарт».

«РСК» делает мелкие ремонты в домах, которые обслуживают УК «Тагил» и УК «Стандарт» говорит жительница дома.

На официальном сайте Спарк интерфакс есть информация об исполнительном производстве в отношении ООО «РСК». Причина - задолженность компании по кредитным платежам. В феврале 2018 года сумма взыскания составила 355 000 рублей.

По данным системы Спарк, ООО «Стандарт» был ответчиком по 13 арбитражным делам на сумму 22 398 857 рублей в 2017 году. В 2018 году компания выступает ответчиком по 14 судебным искам на сумму 8 657 750 рублей. Самые частые оппоненты в Арбитражных судах – ресурсоснабжающие организации: МУП НТТС, Тагилтеплосбыт, Роскоммунэнерго.

Что касается ООО УК «Тагил», в текущем году управляющая компания является ответчиком по 11 арбитражным делам. Чаще всего иски подавались ресурсоснабжающими организациями.

С ТСЖ «МКД 24А» также судятся в Арбитражном суде. На сайте Спарк размещена информация о 3 исках на сумму более 3,5 млн рублей.

Собственники жилья из домов под управлением ООО «Стандарт» выражают опасения по поводу банкротства УК.

Есть очень большое опасение, что они сейчас ходят по подъездам, подделают подписи, как это уже было в 2016 году, когда они появились на нашем доме. Там и суды были, и доказано, что подписи подделаны были. Они могут собрать эти подписи, снять деньги с нашего дома и просто обанкротиться. По законодательству, если в один год от УК ушли 25% домов, они теряют лицензию. УК «Тагил», видимо, уже вообще давно должна была ее лишиться выражает опасение житель МКД.

Опасения, связанные с банкротством собственники жилья связывают с тем, что учредитель ООО «Стандарт» Игорь Пиляев является учредителем УК «Управление». Эта УК проходит процедуру банкротства.

В 2016 году собственники жилья домов, которые обслуживала УК «Управление», массово жаловались на двойные квитанции на оплату ЖКХ. Тогда же юрист УК «Управление» Юлия Зухова обратилась в Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия». Специалисты Центра защиты, изучив все документы, которые предоставила юрист УК, пришли к выводу, что именно управляющая компания оказалась инициатором неприятной ситуации.

После этого Юлия Зухова работала юристом в ООО УК «Тагил». А затем в декабре 2017 года устроилась на работу в государственную жилищную инспекцию.

Фото из паблика «Справедливый Тагил!», 1 апреля, 2016 г., слева Юлия Зухова

Редакция TagilCity.ru связалась с юристом ООО УК «Тагил» Денисом Карпием, чтобы узнать, насколько вероятны опасения владельцев квартир. Юрист подтвердил информацию о том, что Олег Вандышев является руководителем нескольких аффилированных компаний и заверил, что банкротства не предвидится.

Никакого банкротства ни у ООО УК «Тагил», ни у ООО «Стандарт» не предвидится и речи о нем быть не может сообщил Денис Карпий.

На фото: Олег Вандышев и Денис Карпий на собрании собственников жилья, 20 мая, 2018 г.