Заведующая ругает родителей детского сада с текущей крыше в Висиме после звонка в СМИ

В редакцию обратилась одна из мама, которая ранее сообщила о проблеме в детском саду. Заведующая Наталья Чудинова 1 июня сказала висимчанам, что детский сад может быть закрыт на ремонт из-за жалобы родителей в СМИ.

Заведующая объявила, что на время ремонта садик будет закрыт. На родительском собрании она предложила нам самостоятельно объяснять причину закрытия садика. То есть она считает что садик закроют не из-за протекающей крыши, а из-за того, что мы обратились в прессу рассказала о своем разговоре с заведующей одна из мам.

Родительское собрание назначено на 4 июня. Некоторые родители уже начали звонить пожаловавшейся женщине с претензиями.

Сегодня мне позвонили родители, которые высказали свои недовольства, по поводу того, что детский сад закрывают из-за моей жалобы. Но ведь я хочу, чтобы в садике сделали крышу и убрали торчащие с потолка провода пожаловалась одна из родительниц.

Местная жительница 1 июня обратилась к начальнику управления образования администрации ГГО Андрею Луневу.

Начальник управления образования администрации ГГО Андрей Лунев меня заверил, что на время ремонта садик закрывать не будут рассказала жительница поселка Висим.