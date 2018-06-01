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Заведующая ругает родителей детского сада с текущей крыше в Висиме после звонка в СМИ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заведующая ругает родителей детского сада с текущей крыше в Висиме после звонка в СМИ

1 июня, 18:15ОбществоСветлана Белькова
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