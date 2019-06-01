«Профессиональный» свидетель: чем так известен беглый банкир Горбунцов

Как сообщает издание ng.ru, имя Горбунцова уже не раз мелькало в расследовании громких дел об убийстве или мошенничестве. Первым скандалом с его участием стала пропажа миллиарда долларов из СТБ банка. После о нем упоминалось во время скандала с полковником Дмитрием Захарченко, которого арестовали за коррупцию в 2016 году. По мнению силовиков, связи с Захарченко помогали Горбунцову решать свои дела по части МВД.

В 2011 году противоправная деятельность Горбунцова всплыла на поверхность. Его поймали на подделке банковских векселей. Было возбуждено уголовное дело. Однако банкир не стал дожидаться решения суда и сбежал в Лондон, при этом потеряв все свои активы.

Однако это не помешало ему оставаться ключевым свидетелем по делу Захарченко. Кроме того, в планах следователей было допросить банкира по делу об убийстве Бориса Немцова, так как, по их мнению, он обладал информацией о личностях заказчиков. Также Горбунцов упоминался в деле о покушении на Александра Антонова.

До сегодняшнего дня Горбунцов мастерски «проворачивал» свои схемы и обводил всех вокруг пальца. Исключением стало покушение на убийство его самого. По мнению банкира, его «заказал» молдавский бизнесмен Владимир Плахотник, которого позже объявили в розыск. Позднее, видимо, стороны помирились и обвинения были сняты. Теперь же Горбунцов и Плахотник вместе «дружат» против Ренато Усатого и Москвы.

Об умении Горбунцова строить из себя жертву можно разговаривать бесконечно. Спецслужбы полагают, что он является важным свидетелем по громким уголовным делам и, поэтому, продолжают защищать его. Но открыть глаза на личность Горбунцова вызвался молдавский политик и бизнесмен Усатый. Он планировал встретиться с представителями СКР и ФСБ и передать им весь компромат, который он собрал на банкира. Однако ему дали ясно понять что «копать» под Горбунцова не стоит, так как тот является важным свидетелем в деле Захарченко.