«Дети — наше будущее!»: Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем защиты детей
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Международным днём защиты детей. Он отметил, что за 2019 год количество многодетных семей Среднего Урала увеличилось на 11% и составило 61 тысячу, сообщает «Областная газета».
Дети — наше будущее, поэтому наша задача — защитить их от невзгод, подарить тепло, любовь и чувство защищённости, заметил глава региона.
Кроме того, губернатор указал на необходимость создания условий для раскрытия детских талантов и реализации их творческих и интеллектуальных способностей.
В своей речи Куйвашев также напомнил о существующих в уральском регионе способах поддержки семьи, материнства и детства. Важной темой является семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Губернатор упомянул что, на сегодняшний день более 90% детей-сирот Свердловской области определены в приёмные, патронатные или другие виды семейного устройства.
Евгений Куйвашев выразил свою благодарность тем, чья профессиональная жизнь связана с защитой и воспитанием детей. В конце он пожелал маленьким уральцам здоровья, счастья и отличных летних каникул.