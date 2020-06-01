Дети — наше будущее, поэтому наша задача — защитить их от невзгод, подарить тепло, любовь и чувство защищённости, заметил глава региона.

Кроме того, губернатор указал на необходимость создания условий для раскрытия детских талантов и реализации их творческих и интеллектуальных способностей.

В своей речи Куйвашев также напомнил о существующих в уральском регионе способах поддержки семьи, материнства и детства. Важной темой является семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

Губернатор упомянул что, на сегодняшний день более 90% детей-сирот Свердловской области определены в приёмные, патронатные или другие виды семейного устройства.