Исинский тракт под Нижним Тагилом отремонтируют в 2022 году

Проект реконструкции Исинского тракта под Нижним Тагилом планируется разработать к 2021 году, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ».
На прошлой неделе Владислав Пинаев с исполнительным директором «Уралвагонзавода» Владимиром Рощупкиным и министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым осмотрели дорогу. Как рассказывает глава города, дорога находится в разбитом состоянии, при этом имеется ряд проблем, требующих решения. Одной, из которых является то, что дорога находится на территории двух муниципалитетов. Следующая проблема заключается в том, что дорога практически окружена лесами федерального значения.
В 2021 планируется создание проекта дороги, а ремонт и сдача самого объекта перейдет на 2022 год.
Исинский тракт находится на территориях Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа и составляет 11 км. На Исинском водохранилище расположен пляжный комплекс «Иван-озеро», куда по тракту ездят отдыхать тагильчане. Помимо этого, вдоль дороги имеются коллективные сады, многие из них принадлежат сотрудникам УВЗ.