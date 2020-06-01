Исинский тракт под Нижним Тагилом отремонтируют в 2022 году

На прошлой неделе Владислав Пинаев с исполнительным директором «Уралвагонзавода» Владимиром Рощупкиным и министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым осмотрели дорогу. Как рассказывает глава города, дорога находится в разбитом состоянии, при этом имеется ряд проблем, требующих решения. Одной, из которых является то, что дорога находится на территории двух муниципалитетов. Следующая проблема заключается в том, что дорога практически окружена лесами федерального значения.