Довольный министр и драка за кастрюли. Итоги недели в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе Нижний Тагил посетил министр транспорта Василий Старков. Он проинспектировал ход работ на объектах БКАД, а также посетил стройплощадку моста через Тагильский пруд. Рабочим процессом чиновник остался доволен.

«Подвести мы не имеем права». Нижний Тагил посетил министр транспорта Василий Старков

29 мая в Нижнем Тагиле у выпускников школ состоялись последние звонки. Из-за пандемии мероприятие прошло онлайн. Юных тагильчан поздравил мэр Владислав Пинаев. Однако к нетрадиционному формату последних звонков выпускники и педагоги отнеслись по-разному. Одни расстроились, что праздника не будет, а другие решили отметить его чуть позже, когда ослабят ограничения.

«Это не праздник». Что думают тагильские выпускники о последнем звонке онлайн

Однако об ослаблении режима самоизоляции в регионе речи пока не идет. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что ему «нужно время, чтобы подумать». И основания тому есть — на двух градообразующих предприятиях Нижнего Тагила на минувшей неделе были выявлены случаи коронавируса.

В Нижнем Тагиле у работника ЕВРАЗ НТМК подтвердили COVID-19

С 1 июня в России начинают работать санатории, для их открытия Роспотребнадзор подготовил соответствующую декларацию. Туристическая отрасль, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, готовится начать сезон. Как с этим обстоят дела в Нижнем Тагиле — в материале TagilCity.ru.

«Мы все пострадали». Смогут ли жители Нижнего Тагила поехать на отдых этим летом?

Пока граждане сидят на самоизоляции, не дремлют мошенники. С начала года в городе зарегистрировано порядка 450 преступлений, совершенных мошенническим способом. При этом жертвами становятся не только доверчивые люди пожилого возраста, но и молодежь. Разобрались, связан ли всплеск мошенничеств с пандемией, и как не стать жертвой мошенников.

«Не застрахован никто». Как жителям Нижнего Тагила не стать жертвой мошенников

На минувшей неделе Нижний Тагил попал в федеральную повестку «благодаря» акции в магазине сети «Галамарт», расположенном на улице Фрунзе. 27 мая там проходила распродажа кастрюль. С самого утра за кухонной утварью за 99 рублей у магазина выстроилась толпа покупателей. Однако вожделенного товара в наличии оказалось лишь 24 штуки, и тагильчане устроили давку на кассе. Толпу покупателей на видео сняли очевидцы, и запись начала распространяться по сети. Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура, в минувшую пятницу в магазине прошла проверка надзорного ведомства.