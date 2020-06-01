Куйвашев разрешил приезжим из Москвы и Санкт-Петербурга не самоизолироваться

Внесенное изменение связано с изменившейся эпидобстановкой в этих регионах. Также на обязательную изоляцию могут не уходить прибывшие из Московской и Ленинградской областей.

Напомним, ранее губернатор обязал всех, кто приезжал в Свердловскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, на две недели уходить на изоляцию, а также сообщать о своем приезде властям.