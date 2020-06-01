Куйвашев разрешил приезжим из Москвы и Санкт-Петербурга не самоизолироваться
Сегодня, 20:11ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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Евгений Куйвашев разрешил приезжающим в Свердловскую область Москвы и Санкт-Петербурга не уходить на изоляцию, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Сюжеты: Коронавирус
Внесенное изменение связано с изменившейся эпидобстановкой в этих регионах. Также на обязательную изоляцию могут не уходить прибывшие из Московской и Ленинградской областей.
Напомним, ранее губернатор обязал всех, кто приезжал в Свердловскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, на две недели уходить на изоляцию, а также сообщать о своем приезде властям.
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