Мэрия Нижнего Тагила подала заявку на финансирование благоустройства «Аллеи рандеву»

Отбор на субсидирование муниципалитетов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» объявило министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.

От Нижнего Тагила представлено два проекта — реконструкция зоны отдыха у медицинского колледжа «Аллея Рандеву» и дополнительные работы на территории улиц Ермака-Лебяжинская.

В управлении городским хозяйством отмечают, что основным требование при формировании заявки стало наличие проектной документации комплексного благоустройства объектов.

Результаты конкурса и размер субсидии станут известны к 15 июня.