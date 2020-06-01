На ремонт улицы вдоль Тагильского пруда за 30 миллионов рублей ищут подрядчика
Сегодня, 13:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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МУП «Тагилдорстрой» объявил конкурс по выбору компании-подрядчика, которая займется ремонтом улицы Береговая-Ударная вдоль Тагильского пруда и Лисьей горы. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Ремонт улицы планируется произвести в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За работы предприятие готово заплатить около 29,5 миллионов рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 июня.
Согласно документации, подрядчик должен будет установить систему видеонаблюдения на объекте, пока ведутся ремонтные работы.
Срок завершения работ — 25 сентября 2020 года.
Напомним, что Нижнему Тагиле на ремонт дорог в рамках нацпроекта БКАД будет выделено дополнительно 124 миллиона рублей. Еще около 30 миллионов рублей город получит для обустройства улиц. В этом году в рамках нацпроекта БКАД планируется ремонт 22 улиц города. Общая стоимость работ составляет 626 миллионов рублей.
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