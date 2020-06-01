На ремонт улицы вдоль Тагильского пруда за 30 миллионов рублей ищут подрядчика

Ремонт улицы планируется произвести в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За работы предприятие готово заплатить около 29,5 миллионов рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 июня.

Согласно документации, подрядчик должен будет установить систему видеонаблюдения на объекте, пока ведутся ремонтные работы.

Срок завершения работ — 25 сентября 2020 года.