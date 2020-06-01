Правительство Свердловской области подготовилось к новым ударам стихии

Ранее жители Арамиля, Богдановича и Нижних Серег остались без электроэнергии из-за наступления грозы. Энергетикам удалось быстро восстановить подачу электричества, но предприятия остаются в режиме повышенной готовности. В целях оперативного реагирования было создано 150 аварийных бригад, подготовленных к повторному прохождению грозового фронта.