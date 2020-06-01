Правительство Свердловской области подготовилось к новым ударам стихии
Сегодня, 19:18ОбществоФото: pixabay.com
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Правительство Свердловской области начало подготовку к очередным неблагоприятным погодным условиям на территории области, сообщает департамент информационной политики региона.
Ранее жители Арамиля, Богдановича и Нижних Серег остались без электроэнергии из-за наступления грозы. Энергетикам удалось быстро восстановить подачу электричества, но предприятия остаются в режиме повышенной готовности. В целях оперативного реагирования было создано 150 аварийных бригад, подготовленных к повторному прохождению грозового фронта.
Все социально значимые объекты области обеспечены резервными источниками питания, среди которых медицинские учреждения с заразившимися короновирусной инфекцией. Все источники питания находятся в исправном состоянии и готовы к работе, сообщает Евгений Куйвашев.
На прошлой неделе, из-за непогоды погибли четыре жителя Свердловской области.
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